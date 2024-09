Una bella novità quest’anno ci attende in occasione di Cremona Musica International Exhibitions and Festival, la Manifestazione fieristica più importante per gli strumenti musicali d’alta qualità, in programma dal 27 al 29 settembre alle Fiere di Cremona. Nasce infatti un nuovo spazio, che dialoga con la tradizione e gli importanti equilibri di un territorio la cui vocazione per la musica e la liuteria è nota in tutto il mondo.

Si parte dalla liuteria elettrica, espressività e originalità con amplificatori, cavi, pedali effetti, tecnologie e conoscenze scientifiche in questo ambito. Si prosegue con strumenti vintage, dagli anni 50 agli anni 70, la loro nascita e il ruolo che hanno svolto fino ad oggi come modelli di riferimento e ormai pezzi preziosi di collezioni, da conservare e preservare. Contenuti e approfondimenti proposti dagli stessi espositori per conoscere meglio questa realtà, gli strumenti potranno essere provati in cabine insonorizzate.

Infine, in grande risalto, la storia della musica rock di questi ultimi 70 anni, testimoniata attraverso una selezione di oggetti della collezione MADE IN ROCK APS, appartenuti o suonati da grandi band e musicisti: John Entwistle dei The Who, Sting, Glenn Hughes dei Deep Purple, Roger Glover, amplificatori utilizzati dai Led Zeppelin e Pink Floyd, Rolling Stones. Un prototipo di chitarra Fender unica al mondo autografata da tutti i membri degli Iron Maiden, la IBANEZ utilizzata da Steve Vai. E ancora poster e locandine che raccontano uno sguardo di quest’epoca.

In questa edizione 2024, in previsione di uno spazio dedicato per il prossimo anno, avverrà l’incontro e il dialogo fra chitarra elettrica e strumenti di liuteria classica in modo che possa scoccare la scintilla e accendere un dialogo, oggi più che mai necessario. Tra le diverse performances, domenica 29 settembre alle ore 15:00 presso l’OPEN STAGE, Giuseppe Scarpato – chitarra elettrica (produttore e chitarrista storico di Edoardo Bennato), Lena Yokoyama – violino e Alessandro Copia – violoncello (talentuosi maestri pluripremiati fra Cremona e il resto del mondo).

“È fondamentale gettare le basi per creare un dialogo in un territorio unico al mondo che può essere considerato senza dubbio il luogo più indicato per questo confronto. Importante anello di congiunzione, l’Acoustic Guitar Village di Alessio Ambrosi”. Queste le parole di Stefano Prinzivalli, Direzione dell’Electric Sound Village, già responsabile Ufficio Marketing alla Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona dal 2013 e uno degli animatori delle associazioni di riferimento in Italia per il Vintage e la storia della Musica rock: Vintage Authority APS e Made in rock APS. Grazie alla sua formazione professionale in entrambi i “mondi”, potrà avere uno sguardo ancora più attento: “Questo il mio compito, – continua Stefano Prinzivalli – portare a un dialogo nella forma e sostanza commisurata al territorio in cui mi trovo, attraverso le caratteristiche della qualità, artigianalità, capacità espressiva insite in questo contesto, proporre esposizioni e contenuti di altissimo livello (approfondimenti, esposizioni, esibizioni musicali, clinic) che possano aggiungere un vento “nuovo”, valorizzando e trasportando ancora più lontano e a un pubblico maggiore, la storia da cui proveniamo.”

