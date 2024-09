In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del presidente della Provincia di Cremona interviene anche Stefano Allegri presidente dell’Associazione Industriali. “Le Province sono importanti per il territorio, si auspica che il nuovo presidente vada oltre le logiche di partito e che si attui una politica che unisca per il bene del territorio”, afferma.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata