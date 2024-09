Torna Domenica 15 Settembre 2024 la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la manifestazione che invita a conoscere e approfondire storia, cultura e tradizioni del Popolo Ebraico, tra visite guidate a sinagoghe, musei e quartieri ebraici, concerti, incontri d’autore, spettacoli teatrali, degustazioni kasher e iniziative per i più piccoli. L’evento è giunto quest’anno alla venticinquesima edizione.

Coordinato e promosso nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’appuntamento è cresciuto esponenzialmente negli anni, arrivando a contare oggi l’adesione di numerosissime località in Italia. Il titolo scelto quest’anno è “La Famiglia” Città Capofila Torino. Scelta caduta su Torino in quanto ricorrono i 600 anni dalla nascita della Comunità Ebraica del capoluogo piemontese dove la presenza Ebraica è attestata fin dal 1424. Il Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino, che ha sempre aderito all’iniziativa dalla sua istituzione, ha organizzato per Domenica 15 Settembre un incontro presso la Sala Consiliare del Comune di Soncino alle 10.

