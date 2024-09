Dal 17 settembre 2024, in via sperimentale, l’apertura del Museo di Storia Naturale, che ha sede in Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), sarà il seguente: martedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 14:00, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 17:30, con chiusura domenicale. Lo ha deciso la Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

Attualmente il Museo di Storia Naturale è aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 14:00, mercoledì dalle 9 alle 17. L’utenza della Piccola Biblioteca, parte integrante del Museo, ravvisa l’esigenza di una riformulazione dell’orario di apertura e, nel corso del resto dell’anno, è stato constatato che l’affluenza di domenica risulta poco significativa. Per rispondere a queste esigenze in base alle risorse attualmente disponibili, si è ritenuto opportuno modificare gli orari di apertura del Museo in via sperimentale fino al 15 di giugno.

Rimangono invariati gli orari degli altri musei civici aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, escluso il lunedì, compresi la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.

“La richiesta di modificare l’orario di apertura del Museo di Storia Naturale – dichiara l’assessore Rodolfo Bona – è pervenuta da più parti, anche da famiglie e istituzioni scolastiche, in ragione della riconosciuta funzione culturale ed educativa del Museo e della Piccola Biblioteca lì ospitata. Tale esigenza è stata anche rappresentata nella mozione presentata il 28 agosto dalla consigliera Jane Alquati, che ringrazio per l’attenzione e per il riconoscimento dell’egregio ruolo svolto dalla biblioteca nel panorama culturale cittadino. Condividendo, dunque, tali richieste di incremento degli orari di accesso pomeridiano durante il periodo scolastico, con gli uffici abbiamo predisposto questa proposta che valuteremo al termine del periodo sperimentale con l’auspicio di essere nelle condizioni di poter incrementare ulteriormente l’orario di apertura del Museo”.

