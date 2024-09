Lunedì 30 settembre ricominciano gli appuntamenti della rassegna che il Polo di Cremona del Politecnico di Milano ha deciso di dedicare alla sostenibilità ambientale ed economica, alla crisi climatica e al consumo critico.

Camminare su un filo di seta significa stare in equilibrio precario, come oggi siamo tutti noi, che ci troviamo a fronteggiare una crisi climatica perdurante da decenni e che sta assumendo contorni via via più foschi, con disastri causati da tempeste improvvise, bombe d’acqua e fenomeni di siccità sempre più frequenti.

Possiamo uscirne? Non pare possibile, però dovremo trovare il modo di adattarci ai cambiamenti climatici, dal momento che stiamo sperimentando in maniera spesso tragica che il clima non si adatta alle nostre abitudini.

Questa rassegna cerca di indagare le molteplici sfaccettature di ciò che mina questo fragile equilibrio, che interessa tutte le attività umane, come una cascata inarrestabile, interferendo con l’ambiente in cui siamo abituati a vivere e che consideriamo immutabile.

Camminare su un filo di seta, giunta alla sua seconda edizione, ha già riscosso un buon successo di pubblico e critica. Gli eventi della prima parte del 2024 hanno confermato l’interesse crescente per i temi di grande attualità che la rassegna si propone di affrontare.

L’obiettivo della rassegna è sensibilizzare la cittadinanza su temi cruciali come l’inquinamento, le migrazioni, l’uso di strumenti informatici, la produzione di cibo e tutte le attività umane che producono diseguaglianze e inquinamento e che sono ad un tempo causa e conseguenza dei cambiamenti climatici.

La rassegna offre spunti di riflessione e suggerisce azioni concrete che ogni individuo può compiere nella vita quotidiana per contribuire a mitigare le diseguaglianze e l’inquinamento.

Promossa dal Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano e realizzata da un gruppo di associazioni, con il patrocinio del Comune di Cremona, questa serie di eventi eterogenei può ben essere definita come un progetto per la cultura ecologica, un percorso di apprendimento continuo, aperto a tutti, per esplorare a 360 gradi i temi della sostenibilità e mettere in pratica i principi per un futuro migliore.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti in programma prima della fine dell’anno:

Lunedì 30 settembre – Presentazione del libro

Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all’Equatore – incontro con l’autore Antonello Provenzale

Lunedì 14 ottobre – Presentazione del libro

Noi siamo erbacce: cos’è la botanica sociale – Incontro con l’autore Mauro Ferrari

Lunedì 28 ottobre – Presentazione del libro

Dalla parte della natura – Incontro con l’autore Francesco Sottile

Lunedì 18 novembre – Seminario divulgativo

Climi (Extra)Terrestri: cosa ci insegnano i climi degli altri mondi sul clima della Terra – Relatore Michele Maris

Tutti gli incontri si terranno a Cremona al Cinema Teatro Filo ore 20.45

© Riproduzione riservata