Nonostante diverse partenze anticipate, questa mattina ha preso ufficialmente avvio in Regione Lombardia il nuovo anno scolastico; a Cremona tanti istituti, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, hanno riaperto i battenti per accogliere i giovani studenti che, cartella alla mano, si accingono ad affrontare un nuovo tratto del loro percorso formativo.

Al via le lezioni anche alla scuola media Virgilio, con sede in via Trebbia, dove la dirigente scolastica Daniela Marzani ha accolto i “suoi” 600 studenti.

“Tutto pronto, anche se, come lo scorso anno, ci sono lavori in corso alla struttura – ha specificato la preside, che aggiunge – abbiamo un importante cantiere per l’adeguamento alla normativa antisismica, che occupa una buona parte dei nostri locali. L’organizzazione è già consolidata, non ci sono mai stati problemi e anche quest’anno si riparte nello stesso modo”.

6 classi, infatti, saranno dislocate in due diverse succursali: una nella primaria Monteverdi in via Oglio, l’altra nella scuola dell’infanzia Sant’Angelo di via Montenero. Anche alla media Virgilio, l’organico è quasi al completo.

“L’Ufficio scolastico sta completando le nomine, c’è ancora qualche piccola scopertura. Insomma, niente di critico – ha specificato Marzani, che ha voluto fare un augurio agli studenti – un grosso in bocca al lupo e che quest’anno scolastico possa essere sereno e proficuo”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata