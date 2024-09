Taylor Swift artista più premiata nella storia degli Mtv Awards

(Adnkronos) – Taylor Swift è diventata l’artista più premiata nella storia degli Mtv Awards, la manifestazione che premia i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi dodici mesi. L’artista, che ha dichiarato il proprio sostegno a Kamala Harris nella corsa per la Casa Bianca, ha vinto infatti sette premi, inclusi i primi due: artista e video dell’anno. Ora – si legge sulla Bbc – ha 30 trofei Mtv. Risultati che le hanno permesso di superare Beyoncé – che ha vinto 27 trofei di cui due come membro delle Destiny’s Child – e di diventare la più grande vincitrice in assoluto della manifestazione. I trofei sono stati distribuiti alla Ubs Arena di New York, 40 anni dopo che i primi Mtv Awards si svolsero presso il Radio City Hall della città. Beyoncé, invece,

Swift nel suo discorso di ringraziamento ha incoraggiato i suoi fan a votare alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ha inoltre reso omaggio al suo fidanzato, Travis Kelce, che l’ha raggiunta sul set mentre dirigeva il suo videoclip pluripremiato per Fortnight. “Ogni volta che dicevo ‘stop’, sentivo sempre qualcuno che mi applaudiva dall’altra parte dello studio, e quella persona era il mio ragazzo Travis”, ha detto la popstar aggiungendo che “tutto ciò che quest’uomo tocca si trasforma in felicità, divertimento e magia”. È il terzo anno consecutivo che Swift si aggiudica il premio Video dell’anno, dopo aver vinto nel 2023 per ‘Anti-Hero’ e nel 2022 per ‘All Too Well’.