Elezioni provinciali, anche per il senatore di Fratelli d’Italia Ancorotti la mancata lista unica è stato un grosso errore: “L’ennesima occasione mancata per unire il territorio che avrebbe potuto essere guidato da un uomo di grande esperienza come il sindaco di Offanengo Rossoni”. Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata