L’incendio che ha distrutto un’automobile il 15 giugno scorso in via del Carroccio nel quartiere Boschetto non è stato causato da un atto doloso ma è stato determinato da fattori interni. La proprietaria dell’auto citata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Luca Fedeli e Matteo Carotti che avevano effettuato un soprallugo nel quartiere con Maria Rita La Fata, corregge quanto da loro affermato, portando a testimonanza anche il verbale dei Vigili del Fuoco: “Piuttosto che affermare cose non vere, sarebbe stato meglio chiedere a noi diretti interessati. Quella sera abbamo sentito un forte boato, mia figlia ha guardato fuori dalla finestra e ha visto le prime fiamme, era ovviamente spaventatissima. La macchina, a gasolio, è andata distruttuta e c’è da chiedersi come mai, stando alle cronache, siano così frequenti episodi di guasti o malfunzionamenti delle autovetture, che nulla hanno a che fare azioni dolose”.

