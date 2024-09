E’ iniziata nella mattinata di oggi (venerdì 13 settembre) la rimozione dei tronchi che si erano ammassati ormai da una settimana contro i piloni del ponte di Po a Cremona. Mezzi in azione, come è possibile vedere dalla fotografia. Si tratta di un lavoro lungo e delicato. E’ stata manifestata ieri (giovedì 12 settembre) dalla Canottieri Baldesio la preoccupazione per l’eventuale rischio di danneggiamento alle imbarcazioni e alle zattere della società.

