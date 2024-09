La lezione tenuta da Stefano Maestri, manager and principal software Engineer presso Red Hat, ha posto gli studenti delle quarte e quinte dell’Istituto Torriani di fronte ai nodi cruciali del nostro tempo.



Se l’avvento dell’Ai pone potenzialmente tutta l’umanità di fronte a cambiamenti cruciali e rapidi per le vite di ciascuno, di sicuro la generazione Z rischia una inconsapevole “mutazione” se non sarà capace di cogliere quanto di umano c’è e ci deve essere nelle cosiddette intelligenze artificiali.

Ecco perché Stefano Maestri, ingegnere, ex alunno di via Seminario e ora manager in prima linea della svolta tecnologica che stiamo vivendo, ha introdotto l’argomento dell’ IA raccontando agli studenti le connessioni delle quattro grandi rivoluzioni industriali e tecniche – tecnologiche che ci hanno portato al mondo attuale.

© Riproduzione riservata