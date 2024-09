Un passo indietro rispetto alla bella vittoria di Reggio Emilia. Contro lo Spezia la Cremonese non riesce ad andare oltre all’1 a 1. Al gol nel primo tempo firmato da Collocolo risponde Hristov nella ripresa.

Dopo un avvio bloccato, al 14′ Bandinelli calcia dai venticinque metri, ma la palla termina ampiamente alta. Tre minuti dopo cross teso di Quagliata che trova Bonazzoli in area di rigore, ma la conclusione dell’attaccante termina alta. Al 20′ prima vera chance della partita: cross perfetto di Zanimacchia per Nasti che colpisce di testa, ma la sua incornata è centrale e viene bloccata in due tempi da Gori. Al 33′ la Cremo la sblocca: Collocolo riceve palla al limite dell’area e con un destro preciso la mette all’angolino per l’1 a 0. Lo Spezia reagisce subito con Soleri che al 36’ colpisce di testa da ottima posizione, ma Fulignati compie un intervento miracoloso e respinge. Nel finale di primo tempo tiro da buona posizione di Cassata, ma la conclusione termina alta.

Nella ripresa mister Stroppa inserisce Moretti al posto di Ceccherini, portando Bianchetti al centro della difesa e Antov nel ruolo di braccetto di sinistra. Al 54′ Cassata ruba il tempo alla retroguardia grigiorossa e colpisce di testa a botta sicura, ma ancora una volta Fulignati si supera ed evita la rete del pari. Al 60′ lancio in profondità degli ospiti, Bianchetti sbaglia l’intervento e si fa anticipare da Di Serio che a tu per tu con Fulignati lo supera con un pallonetto. La palla termina a lato, ma visto il contatto con il portiere grigiorosso il direttore di gara assegna calcio di rigore allo Spezia. L’arbitro Perenzoni, dopo revisione al Var, decide di annullare la decisione precedente. Al 65’ però i liguri trovano il pari: Hristov stacca tutto solo e con una traiettoria a pallonetto supera Fulignati per la rete dell’1 a 1. Da qui in poi entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose, fino al 94′, quando Vignali calcia da fuori a giro, Fulignati ancora una volta salva il risultato. Al 95′ Colak colpisce di testa tutto solo, mettendo clamorosamente a lato.

Un ottimo primo tempo, una ripresa decisamente sottotono, risultato: un solo punto conquistato. Prossimo impegno per i grigiorossi venerdì 20 settembre in trasferta contro il Catanzaro.

Simone Guarnaccia

