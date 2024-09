Andrea Fulignati è stato ancora uno dei migliori in campo, con almeno tre interventi miracolosi. Queste le sue parole dopo la partita contro lo Spezia ai microfoni di Cremona1.

Piccolo passo indietro rispetto al match contro il Sassuolo.

“Dopo le soste, le partite sono sempre insidiose. Nel primo tempo abbiamo disputato una buona gara, sulla falsariga di Reggio Emilia. Come approccio nel secondo tempo sembravamo un po’ più piatti e abbiamo sofferto la loro aggressività. E’ un pareggio che ci fa fare un passo indietro dal punto di vista della prestazione”.

Da parte vostra c’è stato un calo fisico?

“Sicuramente in questo periodo della stagione non siamo al cento per cento, ma c’è qualcosa anche di mentale che non ha funzionato, non è solo una questione fisica”.

Per te un avvio di stagione da protagonista, sempre decisivo.

“Mi trovo benissimo a Cremona, è una città dove si vive bene, le persone sono cordiali. Il gruppo è composto da bravissimi ragazzi e giocatori forti. E’ stato facile inserirsi per noi nuovi arrivati”.

Nello spogliatoio che percezione avete di voi stessi?

“L’autostima serve, ma ovviamente ci vuole consapevolezza che in Serie B non basta essere più bravi dell’avversario, perché ogni gara è una battaglia ed è un campionato difficile. Quando le avversarie affrontano la Cremonese, mettono in campo sempre qualcosa in più. Dobbiamo essere consapevoli di questo fattore”.

Simone Guarnaccia

