A fine partita il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa ha elogiato a metà la prestazione della sua squadra. Questa l’intervista rilasciata in esclusiva a Cremona1 dal tecnico grigiorosso.

Dopo un buon primo tempo siete calati nel secondo.

“Si poteva rischiare di perderla questa partita, considerate le occasioni avute dallo Spezia nel finale. Nel primo tempo abbiamo dominato, dovevamo fare la stessa cosa nel secondo. Lo Spezia è entrato in campo dopo l’intervallo con un atteggiamento diverso. Dovevamo essere più bravi a palleggiare nella ripresa”.

Con le scelte di formazione ha dato continuità rispetto alla gara contro il Sassuolo.

“Sono due partite diverse. L’inerzia della partita oggi era più chiusa. Questo campo non ci permette di giocare esaltando le nostre caratteristiche, questo va detto. Però le due partite non sono simili e quindi non si possono fare paragoni tra la gara contro il Sassuolo e la gara contro lo Spezia”.

Come si spiega il calo della sua squadra nel secondo tempo?

“Spero sia solo una questione di volontà nel fare le cose e spero che la spiegazione sia semplicemente che non siamo stati così bravi come nel primo tempo”.

Ceccherini è uscito per infortunio all’intervallo?

“Sì, a causa di un affaticamento muscolare”.

Come giudica la prova di Moretti?

“Molto bene, si sta allenando benissimo ed era il giusto cambio”.

Dopo il gol, Collocolo si è avvicinato alla panchina per dirle qualcosa.

“Abbiamo scherzato, perché gli dico sempre che con le sue caratteristiche deve fare almeno 10 gol all’anno, magari ci riuscirà”.

Altra grande prestazione di Fulignati.

“Speriamo che la prossima partita esca con un “sv” in pagella. Ma, scherzi a parte, lo abbiamo preso per questo”.

Bonazzoli dal primo minuto le è piaciuto?

“E’ indietro, ha fatto cose importanti, ma avrà bisogno di tempo per migliorare la sua condizione”.

Ha inserito Pickel al posto di Vazquez. Perché?

“Non tornavamo più, lo Spezia continuava a giocare palloni in verticale e in mezzo non riuscivamo a seguire gli inserimenti. Per questo ho cambiato in quel momento della partita”.

Ora il Catanzaro.

“Vedo il quotidiano ed è eccellente, non ci sono problemi, quindi sono fiducioso”.

Simone Guarnaccia

