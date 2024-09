Il mito di Re Artù è ancora una volta protagonista grazie ad un nuovo fumetto da poco uscito anche in Italia, dopo la prima edizione francese. Il Cavaliere del Drago sarà presentato al Centro Pazienza sabato 21 settembre alle 17 e offrirà non pochi spunti di notevole interesse, a partire dai due autori. Il disegnatore Emiliano Tanzillo è uno dei nomi di punta del nuovo corso di Dylan Dog e si sta affermando grazie al suo notevole talento artistico. L’autore dei testi è invece un esordiente: si chiama Emanuele Arioli ed è un cremonese davvero speciale, essendo sia attore che professore universitario in Francia.

“Il Cavaliere del Drago” nasce da una lunga e complessa ricerca, che ha portato Arioli ad esaminare documenti rari e preziosi custoditi nelle più importanti biblioteche europee. Il giovane valente studioso ha così ricostruito le vicende di uno dei più misteriosi cavalieri del ciclo arturiano, quel Sivar (o Segurant) di cui erano state perse quasi completamente le tracce. Da questa ricerca ne sono scaturiti un saggio, un romanzo, un documentario e adesso anche un fumetto (edito in Italia da Saldapress). Nell’incontro al Cfapaz saranno approfonditi i temi di questa ricerca, le fonti utilizzate e l’importanza del romanzo originario nella storia della letteratura romanzesca.

L’incontro apre una nuova rassegna autunnale, “Incontri sul Fumetto”, che Centro Fumetto “Andrea Pazienza” e Arcicomics dedicano al mondo delle nuvole parlanti e che vedrà Cremona accogliere autori, editori e saggisti.

LA STORIA

Partito alla volta della corte di Re Artù alla ricerca delle sue origini, il giovane Sivar scopre che Merlino è scomparso e Morgana, grazie alla sua magia oscura, sta per conquistare Camelot. Ha inizio così un’emozionante avventura dove Sivar, inseguendo un drago, si mette alla ricerca del Sacro Graal per tentare di salvare la Tavola Rotonda e fermare i piani della malvagia Morgana.

Il cavaliere del drago è quindi un emozionante racconto fantasy realizzato, come abbiamo visto, da un team creativo tutto italiano. E l’eccezionale lavoro di ricerca è stato di tale valore, che il Centro Arturiano di Concoret, in Bretagna, ha scelto di celebrarlo dedicando una mostra permanente al fumetto “Il Cavaliere Del Drago”, facendo sì che Emanuele Arioli e Emiliano Tanzillo siano stati insigniti della Rosa D’Oro del Museo Cluny di Parigi e della cittadinanza onoraria della città di Concoret. Il libro è diventato un caso editoriale in Francia e finalmente può essere letto anche nel nostro paese.

