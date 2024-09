Cremona è al 62esimo posto su un totale di 106 province nella classifica sull’indice di criminalità redatta dal Sole24ore in edicola oggi.

Una graduatoria che tiene conto delle denunce del 2023, 10693.

Tra i dati da segnalare il numero di denunce con variazione dell’ultimo anno su quello precedente, +682.

Spulciando i dati della classifica, Cremona in Italia è all’undicesimo posto per reati legati allo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, al secondo posto per i reati legati all’usura e all’ottavo per i delitti informatici. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

