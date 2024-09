Morto Tito Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5: aveva 70 anni

(Adnkronos) –

Morto Tito Jackson, che insieme ai fratelli Michael, Jermaine, Jackie e Marlon è stato uno dei membri fondatori dell’iconico gruppo familiare dei Jackson 5. Aveva 70 anni. La notizia della scomparsa è stata riportata per la prima volta da Entertainment Tonight, citando Steve Manning, un amico di lunga data e collaboratore della famiglia Jackson. Manning ha dichiarato che Tito ha avuto un attacco di cuore durante un viaggio in auto. La rivista “People” ha poi confermato la notizia con il nipote di Tito, Siggy Jackson.

Infine l’annuncio ufficiale è stato dato dai figli TJ, Taj e Taryll in una dichiarazione pubblicata su Instagram: “È con grande dolore che annunciamo che il nostro amato padre, membro del Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson, non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e con il cuore spezzato. Nostro padre era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere. Alcuni di voi lo conoscono come Tito Jackson dei leggendari Jackson 5, altri come ‘Coach Tito’ o altri ancora come ‘Poppa T’. In ogni caso, ci mancherà moltissimo. Per noi sarà sempre ‘Tito Time’. Ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato: ‘Amatevi l’un l’altro’. Ti vogliamo bene papà”.

Recentemente Tito si era esibito con i fratelli Marlon e Jackie sotto la rinnovata egida dei Jacksons, compresa una data in Inghilterra una settimana fa. Il pubblico di Los Angeles ha assistito a un concerto dei Jacksons al Fool in Love Festival all’Hollywood Park il 31 agosto. Tito aveva anche registrato e fatto molti spettacoli come chitarrista blues negli ultimi 20 anni come solista o con la B.B. King Blues Band. Tito Jackson – terzo di nove fratelli – suonava la chitarra, cantava e ballava nelle case di tutto il mondo quando i Jackson 5 divennero una band internazionale tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, con una serie di successi che includevano quattro hit consecutive al numero 1, tra cui ‘Want You Back’ e ‘I’ll Be There’.

Dopo un cambio di etichetta dalla Motown alla Epic e un cambio di nome dai Jackson 5 ai Jacksons, il gruppo entrò ulteriormente nella top 10 della Billboard Hot 100 con ‘Enjoy Yourself’ nel 1976, ‘Shake Your Body (Down to the Ground)’ nel 1979 e infine, nel 1984, ‘State of Shock’, una collaborazione con Mick Jagger che era più un progetto solista di Michael che un vero lavoro di gruppo. Nel 1984 il Victory Tour del gruppo raggiunse gli stadi, offrendo ai fratelli un’ultima occasione per diventare una superstar, dopo che l’ascesa di ‘Thriller’ aveva fatto capire che il futuro di Michael era a tempo pieno come solista. Michael lasciò i Jacksons alla fine di quel tour, portando con sé la maggior parte dell’attenzione, ma in seguito diverse mutazioni del gruppo di famiglia continuarono a esibirsi e a registrare a intervalli.

Tito – nato come Toriano Adaryll Jackson a Gary, nello stato dell’Indiana, il 15 ottobre 1953 – è stato inserito con il resto dei Jackson 5 nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997. Michael, morto nel 2009, è l’unico membro della formazione originale dei cinque fratelli ad aver preceduto Tito nell’aldilà. Tito ha pubblicato il suo primo album da solista solo nel 2016, ‘Tito Time’, che dimostra il suo interesse per il blues, genere musicale che ha ripreso ed enfatizzato nell’ultima parte della sua vita, come ricorda la rivista ‘Variety’. Nel 2021 Tito ha pubblicato un altro album orientato al blues, ‘Under Your Spell’, ed è andato in tournée. La registrazione incideva ospiti come Stevie Wonder, George Benson, Joe Bonamassa e suo fratello Marlon.