Venerdì 20 settembre, il Museo Archeologico di Cremona sarà il palcoscenico di un’esperienza sonora unica: “Questa città non ha più pareti”, rassegna di concerti che porta suoni nuovi tra le antiche mura dei museo creando un dialogo tra passato e presente.

Dalle ore 19:30, il collettivo Glide Society e il visual artist Andrea Omodei offriranno al pubblico delle sale museali un’immersione multisensoriale, seguita dal live della cantautrice milanese Marta Tenaglia alle 21:00. Arci Arcipelago, associazione organizzatrice dell’evento, da così avvio alla collaborazione con Glide Society, collettivo cremonese nato nel 2018.

Un progetto fondato da dj e produttori locali, con la missione di riportare la musica alla sua essenza: un linguaggio universale che connette persone e culture. Con eventi immersivi e unici, Glide reinterpreta gli spazi, creando atmosfere in cui ritmi ed emozioni si fondono senza confini.

Alle 21:00, la serata proseguirà con il live di Marta Tenaglia, una delle voci più interessanti della scena musicale contemporanea. Le sue canzoni, caratterizzate da beat vocali morbidi e testi profondi, trasportano gli ascoltatori in un viaggio emozionale che tocca il cuore senza chiedere permesso. L’ingresso è libero, sia per i live che per la visita alle sale museali.

“Questa città non ha più pareti” rappresenta un’occasione unica per valorizzare i tesori nascosti di Cremona attraverso una proposta musicale contemporanea in contesti di grande valore artistico, solitamente associati ad altre forme culturali. La rassegna, ideata dal Centro Musica “Il Cascinetto” e dal Circolo Arci Arcipelago APS, in collaborazione con il Comune di Cremona, celebra la bellezza, le relazioni umane e la ricchezza culturale della città. Dopo il successo delle edizioni precedenti, quest’anno l’iniziativa si estende ad altri luoghi simbolo di Cremona, come il Museo Archeologico “San Lorenzo” e il Palazzo del Comune, riportando la musica contemporanea nei luoghi di rilevanza storica e artistica.

© Riproduzione riservata