Sabato 21 settembre alle 16 presso sala Zanoni in via del Vecchio Passeggio n 1 a Cremona Il Gruppo Ufo Cremona presenta: “Enigmi lunari”. Massimo Tampieri parlerà di strutture sconosciute, e presenze misteriose sul nostro satellite. Modera Gianpaolo Saccomano. L’ingresso è ad offerta libera “consapevole”. info: 3802463021. Per l’occasione è possibile iscriversi all’associazione.

