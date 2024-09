Dopo la 24 ore benefica di Padel X del 7 e 8 settembre, la società di Padel cremonese e la Fondazione Giorgio Conti si sono trovate ai campi di via Castelleone per la consegna dei 2000 euro ricavati del torneo. Presenti Stefano Lucchini, in rappresentanza proprio dell’impianto sportivo di uno degli sport del momento, Giuseppe Conti della Fondazione Giorgio Conti, Sebastian, giovane 16enne malato di SMA e sua mamma Daniela.

Stefano Lucchini, titolare di Padel X: “Abbiamo finito questa 24ore di Padel bellissima, dopo il torneo e il divertimento , è arrivato il momento del dono: alla Giorgio Conti e a Sebastian, questa cifra servirà per il futuro, nella speranza che molti si uniranno alla loro causa. Siamo felici e orgogliosi di aiutare chi è in difficoltà perchè lo sport è anche questo.”

Giuseppe Conti, vicepresidente della fondazione Giorgio Conti, racconta come verrà usata la donazione: “Abbiamo voluto dedicare questa iniziativa a Sebastian, affetto da Sma (atrofia muscolare spinale) di primo grado e quindi ha necessità di un aiuto di tutti i tipi. Grazie agli amici di Padel X, a tutto il territorio che ci aiuta ogni giorno. Vogliamo mantenere viva la speranza con un grande sogno, quello di donare a Sebastian e sua mamma un’automobile per gli spostamenti”.

“Sebastian ha bisogno di sostegno 24 ore al giorno, tra ossigeno e terapie”, ha spiegato Daniela. “Ogni aiuto è fondamentale per me, sono una mamma single che si occupa di suo figlio e per fare questo non può lavorare”.

Lorenzo Scaratti

