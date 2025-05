Il Comune di Cremona ha attivato per i cittadini un proprio canale WhatsApp, cioè un servizio di informazione che si aggiunge agli altri già disponibili e che permette agli iscritti di ricevere in tempo reale sul proprio smartphone le notizie più importanti dal Comune che riguardano, ad esempio, servizi, scadenze, eventi, emergenze.

Il canale WhatsApp non sostituisce le procedure ufficiali di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti previste per legge, e non è uno strumento di comunicazione obbligatorio per l’Ente, ma si aggiunge agli altri già disponibili (comunicati stampa, sito web, social, dépliant e affissioni, solo per citarne alcuni).

Gli obiettivi del nuovo servizio attivo da oggi si possono così riassumere: diffusione di informazioni ufficiali (fornire aggiornamenti tempestivi e affidabili su eventi, servizi, novità e situazioni di emergenza); trasparenza istituzionale (garantire una comunicazione chiara e diretta, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni); accessibilità e copertura (utilizzare uno strumento ampiamente diffuso come WhatsApp per raggiungere tutte le fasce della popolazione); efficienza comunicativa (ridurre i tempi di comunicazione e assicurare che le informazioni vengano trasmesse in tempo reale senza dispersioni).

“Oggi più che mai è fondamentale che il dialogo tra istituzioni e cittadini sia semplice, immediato e costante” commenta il sindaco Andrea Virgilio. “L’Amministrazione comunale intende rafforzare questo legame, facendo un ulteriore passo verso una città che comunica in modo moderno e inclusivo. L’attivazione del nuovo canale vuole essere un segnale concreto della nostra volontà di essere presenti nella quotidianità delle persone, non solo nei momenti ufficiali, ma anche nelle piccole e grandi necessità di ogni giorno. La nostra è una città che ascolta, che informa e che si prende cura della sua comunità, anche attraverso strumenti innovativi”.

“L’apertura di un canale WhatsApp unidirezionale rappresenta un’opportunità strategica per il Comune, consentendo di diffondere in modo rapido, chiaro e diretto informazioni ufficiali e aggiornamenti” dichiara Luca Burgazzi, assessore con delega alla Comunicazione con i cittadini. “Con un percorso ben definito, risorse adeguate e una strategia mirata, il Comune rafforza così la trasparenza istituzionale, raggiungendo efficacemente la cittadinanza e assicurando la massima diffusione delle informazioni”.

COSA CONTERRA’

La scelta di utilizzare WhatsApp è motivata dalla sua ampia diffusione in quanto è il canale di messaggistica più utilizzato dagli italiani e che consente di raggiungere un vasto pubblico trasversale per età e genere. A questo gli aggiungono altri elementi importanti: trasmissione immediata (possibilità di inviare messaggi in tempo reale, essenziale in situazioni di emergenza o per aggiornamenti urgenti); semplicità e chiarezza (un canale unidirezionale permette di concentrarsi esclusivamente sulla qualità e sulla coerenza dei messaggi, evitando fraintendimenti legati a risposte o interazioni); costi contenuti (la gestione è economicamente vantaggiosa trattandosi di un servizio gratuito); coerenza del messaggio (centralizzando l’informazione in un’unica direzione si garantisce una comunicazione istituzionale uniforme e controllata).

Per quanto riguarda la tipologia di contenuti si tratterà di messaggi brevi che evidenziano le informazioni essenziali. E’ previsto l’utilizzo di immagini, infografiche esplicativi per aumentare la comprensione, nonché di link per collegarsi a pagine del sito istituzionale o documenti ufficiali del Comune per chi desidera maggiori dettagli o approfondimenti.

COME ACCEDERE

Per entrare nel canale WhatsApp “Comune di Cremona” è necessario inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone un apposito QR code (che verrà reso disponibile anche sul sito del Comune e sulla pagina Fb) e cliccare sul bottone “Iscriviti” e attivare subito le notifiche per essere avvisato quando il Comune pubblica una notizia ed essere certo di leggerla in tempo utile. Nel canale WhatsApp le notizie rimangono distinte dai messaggi personali, perché arrivano in uno spazio riservato nella sezione “Aggiornamenti”, la stessa in cui si vedono gli “stati”.

Il Comune e gli altri iscritti non vedono i dati delle persone (nome, immagine del profilo e numero di telefono) a garanzia della massima privacy. E’ possibile reagire con le emoticon, ma non scrivere messaggi. Le notizie del Comune rimangono disponibili per 30 giorni. E’ possibile invitare altre persone a iscriversi, basta cliccare sul menu e scegliere “Condividi”. Infine, è possibile cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento.

