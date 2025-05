Il 5 maggio di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani, promossa ogni anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per ricordare l’importanza di un gesto semplice ma fondamentale per la salute di tutti: lavarsi le mani.

Se questo è vero per il personale sanitario – “lavarsi correttamente le mani riduce del 50% le infezioni ospedaliere” – spiega Angelo Pan (direttore Malattie infettive Asst Cremona) – vale anche per ogni cittadino. E a questo proposito, l’Asst di Cremona mira a sensibilizzare la popolazione sul tema: “Le mani sono i nostri utensili, servono per fare mille cose” fanno sapere dall’ospedale. “Con le mani tocchiamo di continuo superfici di ogni tipo, a casa, al lavoro, per strada, sui mezzi. Entriamo in contatto con altre persone, strette di mano pacche sulle spalle, poi ci sfreghiamo gli occhi, il naso, la bocca, correndo il rischio di entrare in contatto con virus e batteri”.

Per questo lavarsi le mani più volte al giorno “è fondamentale, mette al riparo dalle infezioni più banali come il raffreddore o da quelle più serie che possono provocare sindromi influenzali, intestinali o altro”.

IGIENE DELLE MANI SEMPRE, IL VIDEO DA BALLARE DEGLI STUDENTI IN FISIOTERAPIA

Lo slogan della campagna 2025 è Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre. “Un messaggio chiaro che sottolinea un concetto essenziale: i guanti non sostituiscono l’igiene delle mani”, afferma Pan. “Una corretta igiene delle mani è un atto di responsabilità per la sicurezza dei nostri pazienti, ma è anche un gesto importante di salute pubblica”.

A promuovere la buona abitudine dell’igiene delle mani ci hanno pensato, con ironia, gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Brescia sede di Cremona Nicholas Corradi, Mattia Bellini, Clarissa Tarletti e Sara Mottinelli in un breve video realizzato in collaborazione con l’ufficio Comunicazione e relazioni esterne dell’Asst di Cremona.

SOLUZIONE IDROALCOLICA: UN’ABITUDINE DA NON PERDERE

“Nonostante durante la pandemia si sia compreso quanto l’igiene delle mani sia una delle procedure più importanti per contenere la diffusione di molte malattie, dal 2022 si è osservata una progressiva riduzione dell’uso della soluzione idroalcolica, addirittura al di sotto dei livelli registrati nel 2019”, conclude Pan.

© Riproduzione riservata