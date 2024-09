L’amministrazione comunale di Cremona prosegue con il piano delle asfaltature in città.

Dopo il completamento dell’asfaltatura di viale Po, nel tratto compreso tra l’attraversamento pedonale di via Ciria e l’incrocio con via Serio, nei prossimi giorni, indicativamente da venerdì 20 settembre, si procederà con la fresatura e quindi l’asfaltatura di via Postumia (da largo degli Sportivi a via Pippia), di via Buoso da Dovara (da via Ghisleri a via dei Carbonari) e di via Bosco (tratto compreso tra le due intersezioni di via Madonnina).

Saranno così sistemati tratti di strade per un’estensione complessiva circa 6700 mq.

I lavori potranno determinare rallentamenti alla circolazione a causa della necessità di istituire un senso unico alternato e, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, avranno durata di circa una settimana.

In ogni caso sarà sempre garantito l’accesso alle proprietà laterali. Gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine sono realizzati per conto di Aem Cremona in accordo con il Comune.

