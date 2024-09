L’anno scorso i ladri hanno visitato un’abitazione cremonese quasi 3 volte al giorno: questo il dato che emerge dall’elaborazione Istat sui reati denunciati nel 2023 in provincia di Cremona, secondo cui i furti in casa sono stati 979. Numeri che crescono esponenzialmente se si considerano tutti i furti nella loro totalità: 4.009. Quelli in esercizi commerciali sono stati 358, quelli sulle auto in sosta 266, quelli commessi con destrezza 455. Le rapine sono state ben 100, di cui la maggior parte, 44, commesse sulla pubblica via, mentre 22 hanno riguardato esercizi commerciali.

Numeri importante anche relativamente ai reati contro la persona e l’incolumità fisica: degne di nota sono le lesioni dolose e le minacce, rispettivamente 413 e 343 quelle verificatesi nel 2023, segno di un clima piuttosto rissoso. Le violenze sessuali sono state invece 36, di cui 5 su minori di 14 anni.

Altro capitolo da attenzionare è quello delle truffe e frodi informatiche, che presentano numeri in crescita, e che nel nostro territorio sono particolarmente insidiose: lo scorso anno 1.698 quelle denunciate, oltre ad altri 325 delitti informatici.

Non mancano, infine, i soliti problemi legati al vandalismo: i danneggiamenti nel 2023 sono stati ben 1.037.

LaBos

