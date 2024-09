Milano, incendio a Corsico: 58enne trovato carbonizzato in casa

(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni è rimasto carbonizzato stanotte in un incendio scoppiato poco prima delle due del mattino in un appartamento al quinto piano di una palazzina in località Corsico in via Di Vittorio 4, a Milano. Sul posto cinque squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a sgomberare la palazzina per le operazioni di messa in sicurezza. 33 le persone evacuate di cui sette sono state ospitate nel vicino comando di polizia locale. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Al momento l’edificio non è fruibili dagli altri occupanti.

E un altro incendio a Milano si è propagato in un palazzo di 19 piani in via privata Trasimeno 18. E’ giunto all 5.30 l’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco dell’incendio che si è sprigionato all’ottavo piano. Da una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate in un bilocale all’ottavo piano dove in quel momento si trovava una ragazza di origini italiane. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, avrebbe respirato i fumi prodotti dalla combustione ed è stata affidata alle cure dei sanitari.

Le squadre dei Vigili del fuoco ( sette in tutto per un totale di una quarantina di uomini ) stanno facendo rientrare lentamente le famiglie che in un primo momento erano state opportunamente allontanate. La situazione, sottolineano i Vigili del fuoco, pertanto è sotto controllo. Oltre all’appartamento dove è avvenuto l’incendio, sono stati dichiarati inagibili per ora a scopo precauzionale gli appartamenti corrispondenti ai piani superiore e inferiore.