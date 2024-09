Giunto alla sua sesta edizione il format targato CR1 è un contenitore dedicato al mondo animale, dove Cane e Gatto sono i protagonisti accompagnati da tanti animali diversi, anche non propriamente domestici. Questa edizione vede l’aggiunta di alcune utili rubriche come “fake news”, che ha l’obiettivo di sfatare falsi miti o leggende metropolitane per favorire una conoscenza più appropriata di un settore per cui spesso è difficile reperire informazioni. Si aggiunge alle rubriche di toelettatura, veterinaria, addestramento e consigli di libri a tema.

Alfonso Montefusco, zoofilo, addestratore cinofilo ed esperto di razze canine e feline, conduce la trasmissione in onda tutti i mercoledì sera alle 20:30.

Spoilerando tra gli argomenti delle prime puntate da non perdere il Bobtail o Antico pastore inglese, che scopriremo visitando un rinomato allevamento immerso nelle colline toscane. Ed ancora il gatto definito “ipoallergenico” il Siberian Cat, i consigli di una toelettatrice che ci mostra anche come fare i selfie-dog mentre il cane viene preparato per il bagnetto! Ed ancora asini, galline e molto altro.

Da quest’anno sarà possibile interagire più rapidamente con la redazione del programma, seguendo le pagine social su Facebook e Instagram, oppure scrivendo all’indirizzo mail redazioneoltrelacoda@gmail.com .

Spazio anche alla leggerezza con una simpatica parte dedicata agli animali più buffi e strani che riempiono le pagine social attraverso storie e reel di tanti amanti degli animali.

