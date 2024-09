Alle ore 23.40 di ieri (mercoledì 18 settembre) una squadra dei Vigili del Fuoco di Cremona composta da due operatori Fluviali si è recata in Emilia Romagna per l’emergenza alluvioni. Le operazioni sono ancora in corso.

L’Emilia Romagna sta rivivendo l’emergenza alluvione. Allagamenti in diverse zone, Bologna è una delle città più colpite. E il maltempo non sembra intenzionato a dare tregua.

Questa notte, come detto, anche Vigili del Fuoco di Cremona specializzati per fronteggiare questo tipo di situazioni sono stati inviati nelle zone più colpite, con lo scopo di salvaguardare la sicurezza delle persone e tenere costantemente monitorati i corsi d’acqua.

Danni alle infrastrutture e famiglie evacuate dalle loro case. Migliaia le persone costrette a passare la nottata fuori dalla propria abitazione. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro senza sosta, fino a quando la situazione non tornerà sotto controllo. L’Emilia Romagna rivive l’incubo alluvione.

