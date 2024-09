E’ tornato come nuovo il pulmino di Accendi il Buio, che lo scorso 2 agosto era stato danneggiato da un’azione vandalica. Alcuni ignoti l’avevano infatti imbrattato di vernice nera.

“A quel brutto gesto hanno fatto seguito molte manifestazioni d’affetto e aiuti concreti” fanno sapere dall’associazione, che per questo vuole ringraziare chi ha dato il proprio sostegno con un gesto di pubblico riconoscimento, in un contesto di intrattenimento importante e divertente.

Per tale motivo, sabato 21 settembre alle ore 16, in via Serio 34, durante l’inaugurazione del nuovo centro CR2 Sinapsi, il programma si aprirà con la presentazione del veicolo rimesso a nuovo. “Con un colpo di teatro libereremo simbolicamente il pulmino dagli sfregi, restituendolo bello come prima ai suoi Utenti” comunicano dall’associazione.

Accendi il Buio è un’associazione cremonese di volontariato che si occupa di persone autistiche. Il pulmino, dono di una benefattrice della città, serve a trasportare ragazzi autistici in occasione delle loro attività sul territorio.

