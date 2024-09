La tappa del Mondiale Superbike al Cremona Circuit ha visto anche la partecipazione della Guardia di Finanza di Cremona, nell’ambito delle iniziative adottate in tutta Italia per celebrare il 250^ anniversario di fondazione.

All’interno del paddock, i militari hanno esposto due motociclette d’epoca: una Moto Guzzi V700 e una Gilera 124, provenienti dal Museo Storico delle Fiamme Gialle.

La Guzzi V700, iconica motocicletta potente e veloce, celebre per essere stata adottata anche dalla polizia americana, era in grado di fungere da apripista nelle trafficate rotabili cittadine, ed è stata impiegata negli anni settanta soprattutto come scorta valori della Banca d’Italia ed anche per sventare possibili assalti terroristici, molto frequenti in quegli anni, non disdegnando poi inseguimenti di veicoli guidati da contrabbandieri; la Gilera 124, di piccola cilindrata, invece, fu introdotta alla fine degli anni sessanta e costituì un prezioso ausilio, sia per i Nuclei di Polizia Tributaria che per le Brigate volanti, al fine di intensificare la vigilanza doganale lungo i confini terrestri e marittimi.

Lo stand ha attirato l’attenzione di visitatori di tutte le età, soprattutto dei bambini ai quali i militari impiegati hanno donato vari gadgets commemorativi ed hanno illustrato le attività istituzionali che impegnano quotidianamente la Guardia di Finanza in tutto il territorio nazionale ed estero, nonché la storia dei mezzi la cui esposizione è stata possibile grazie al Museo Storico della Guardia di Finanza, punto di riferimento nella ricerca storica e nella divulgazione delle gloriose tradizioni e dei valori fondanti che da sempre ispirano l’azione delle Fiamme Gialle.

