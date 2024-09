È stata presentata martedì mattina a Milano la sesta edizione della Festa del Salame, l’evento gastronomico dedicato a uno dei salumi più amati in tutto il mondo, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre nel centro di Cremona. In questi tre giorni si potranno conoscere e degustare le varie tipologie di salame, e non mancheranno anche incontri culturali, ospiti illustri, premiazioni, showcooking e tantissimo altro.

“La Festa del Salame di Cremona è un evento ormai consolidato nel panorama gastronomico italiano e lombardo, di cui rappresenta una vetrina strategica per promuovere i nostri prodotti d’eccellenza” dichiara Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia. “Regione Lombardia vanta una tradizione culinaria che attira ogni anno turisti italiani e internazionali desiderosi di vivere esperienze autentiche, legate al cibo e al territorio.

Tra le tipicità lombarde più conosciute spicca il salame, un cibo legato all’alimentazione popolare ma anche simbolo di eccellenza del gusto, che a Cremona diventa protagonista di una festa che anima l’intera città. Tra stand enogastronomici, laboratori di cucina e degustazioni guidate, i visitatori possono immergersi in un viaggio alla scoperta di sapori unici, show-cooking e incontri con i produttori locali, che hanno l’occasione di promuovere i loro prodotti su una scala più ampia. Il turismo enogastronomico rappresenta per la nostra regione una risorsa inestimabile, contribuendo non solo alla valorizzazione dei prodotti tipici, ma anche allo sviluppo economico dei territori coinvolti, in questo caso Cremona, che si conferma una città di cultura, musica e sapori inconfondibili”.

“La Festa del Salame valorizza il prodotto, le sue origini e il territorio, con eventi, degustazioni guidate al PalaSalame, iniziative culturali, collaborazioni con scuole, ristoranti e bar, creando una vera festa cittadina” aggiunge Andrea Virgilio, sindaco di Cremona – Il Salame Cremona Igp, protagonista dell’evento, rappresenta la tradizione norcina locale, che ha radici nell’agricoltura e negli allevamenti suini della Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto”.

“La manifestazione mira a promuovere l’eccellenza del salame al pubblico e agli operatori, attirando gli appassionati di cucina con eventi gourmet” sottolinea Luca Zanacchi, assessore con delega a Commercio, Mobilità e Sport del Comune di Cremona. “Con la presenza di produttori da tutta Italia e l’allestimento del Villaggio della Mostarda, Cremona diventa una vetrina nazionale. L’Amministrazione Comunale ringrazia organizzatori, sponsor ed espositori per la promozione della città dentro e fuori i confini territoriali”.

“Il Salame Cremona Igp è il risultato di una attività di lavorazione delle carni che ha saputo coniugare le tradizioni del nostro territorio con processi innovativi delle produzioni” evidenzia Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona. “La Camera di Commercio punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari attraverso contributi per le imprese, rafforzando il legame tra territorio e prodotti tipici, con l’obiettivo di promuovere la tradizione gastronomica e far conoscere la storia e la cultura di Cremona”.

“La Festa del Salame è un evento importante per il territorio, con produttori di rilievo del gruppo ‘Macellai’ di Confcommercio che ne sottolineano il valore culturale. Confcommercio sostiene l’iniziativa, dato l’impatto economico e tradizionale del salame. Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, l’evento ha guadagnato maggiore visibilità, rafforzando il legame tra tradizione e promozione del territorio” afferma il presidente di Confcommercio Cremona, Andrea Badioni.

“La Festa del Salame di Cremona, giunta alla settima edizione, è diventata un evento di spicco per la promozione economica e turistica della città” dice Massimo Rivoltini, presidente Alimentazione regionale e nazionale Confartigianato Imprese. “Come sempre, saremo in piazza e nelle nostre botteghe per farvi conoscere, degustare e acquistare i prodotti dell’eccellenza cremonese e di altri territori, e per raccontarvi le bellissime storie delle nostre aziende fatte di persone competenti, capaci e appassionate”.

“Il salame è uno dei prodotti italiani più conosciuti al mondo” evidenzia Ernesto Zaghen, vice Presidente di Sec Spa e consigliere di Libera Associazione Agricoltori Cremonesi. “La Festa del Salame, che ogni anno si organizza a Cremona, ha lo scopo di diffondere la cultura dell’insaccato italiano per eccellenza, e i visitatori che parteciperanno a questo grande evento potranno percorrere virtualmente tutto lo Stivale. L’auspicio è che questo evento sia un trampolino di lancio per far conoscere ancor di più i territori e la cultura di cui l’Italia è ricca”.

“Anche quest’anno torna, nel centro storico di Cremona, la manifestazione che richiama un gran numero di visitatori tra appassionati, gourmet e amanti del salame” conclude Stefano Pelliciardi, Sgp Grandi Eventi. “Novità di questa sesta edizione sono i grandi eventi tra cui le iniziative pop e le installazioni come la maxi focaccia, 8 metri di bontà al salame e la maxi stele di rosette, 300 panini farciti con gustose fette di salame. Non mancheranno degustazioni guidate di diversi tipi di salame e abbinamenti da assaggiare nei numerosi stand”.

La manifestazione è promossa da Confartigianato Imprese Cremona, Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Confcommercio Cremona, vanta il patrocinio e il contributo del Comune di Cremona, della Camera di Commercio e di Confartigianato Alimentare Regione Lombardia. È realizzata con il contributo di Regione Lombardia e organizzata da Sgp Grandi Eventi, in collaborazione con Fipe Cremona, Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Cremona e Onas.

