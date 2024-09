Grande emozione lunedì mattina nella sede degli industriali di Cremona di Piazza Cadorna, dove 27 ragazzi che frequentano gli Its (Istituti Tecnici Superiori) della provincia sono stati premiati con borse di studio da 1.500 euro l’una. L’iniziativa, voluta dalla “Fondazione Next Generation 3C”, ha visto la collaborazione tra la Camera di Commercio di Cremona e gli industriali.

“Oggi è un giorno importante, come Fondazione è il secondo anno che consegniamo le borse di studio ai migliori ragazzi dei corsi” ha commentato il vicepresidente di Next Generation 3C, William Grandi . “E’ una delle peculiarità che abbiamo messo in campo in provincia di Cremona per valorizzare queste eccellenze e le aziende del territorio”.

Soddisfazione anche da parte del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona, Gian Domenico Auricchio, e della Fondazione “ITS Academy Cremona”.

“I risultati sono ottimi” afferma la direttrice della Fondazione, Valentina Nocera. “Abbiamo oggi la gioia di avere anche da alcune aziende presenti, che stanno ospitando e formando questi ragazzi. Ci sono poi alcuni genitori, anche loro emozionati, ma soprattutto abbiamo i giovani, la vera anima del progetto”. L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto della situazione sugli Its in provincia di Cremona.

Sigla di Istituti tecnici superiori, gli Its sono corsi di formazione e specializzazione della durata di due anni, frequentabili dopo il diploma, che uniscono studio e lavoro.

Un modo diverso e, sotto certi versi innovati, per plasmare giovani studenti, dando però ascolto anche alle esigenze delle aziende del territorio.

“Sono specializzazioni che oggi sono necessarie per poter mandare avanti i nostri impianti e le nostre produzioni” ha concluso William Grandi. “Gli Its, quindi, stanno sempre più diventando un centro fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”.

Andrea Colla

