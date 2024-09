Il Consigliere Regionale Riccardo Vitari ha espresso oggi il suo forte appoggio alla recente delibera approvata dalla Giunta Regionale che prevede un‘integrazione delle risorse destinate agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) in Lombardia.

La delibera, promossa dall’Assessore Simona Tironi e approvata il 23 settembre 2024, destina ulteriori 3.978.600,08 euro per il finanziamento di progetti infrastrutturali cruciali per il miglioramento delle sedi e delle dotazioni tecnologiche degli ITS.

“Questa delibera rappresenta un passo fondamentale per il futuro della formazione tecnica superiore in Lombardia. Gli ITS Academy sono una realtà di successo, capace di formare i giovani e inserirli rapidamente nel mondo del lavoro. Con queste nuove risorse, assicuriamo la crescita di un sistema che già oggi garantisce un tasso di occupazione dell’87% entro il primo anno dal diploma,” ha dichiarato Vitari.

La delibera si inserisce in un contesto di costante espansione del sistema ITS in Lombardia, che ad oggi conta 27 istituti operativi e oltre 7.000 studenti iscritti.

Con il sostegno finanziario aggiuntivo, sarà possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria dei progetti, garantendo così il finanziamento di interventi infrastrutturali fondamentali per la qualità della formazione e l’attrattività dell’offerta formativa lombarda. “Sostenere gli ITS significa investire nel futuro del nostro territorio, fornendo ai giovani le competenze necessarie per affrontare le sfide della transizione digitale, dell’innovazione tecnologica e della rivoluzione verde,” ha aggiunto Vitari. “Continuerò a lavorare per assicurare che la Lombardia rimanga un punto di riferimento nell’educazione tecnica superiore in Italia.”

La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta Regionale e prevede l’attuazione immediata delle misure grazie alla copertura finanziaria garantita dal bilancio regionale 2024-2026.

