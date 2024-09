La Lombardia è la regione più attrattiva d’Italia e tra le migliori d’Europa per la capacità di intercettare investimenti diretti dall’estero. Nel quinquennio 2020-2024, con il supporto tecnico della Regione, sono stati avviati quasi 400 progetti che valgono circa 20.000 nuove assunzioni e flussi di cassa per 10 miliardi di euro. Numeri che da soli rappresentano oltre 1/3 degli investimenti esteri avvenuti in Italia nel medesimo periodo. Dei 400 nuovi progetti sbarcati in Lombardia, 79 provengono dagli Stati Uniti che si configurano come il principale ‘partner’ a livello internazionale. Da qui ai prossimi 3 anni, i progetti di investimento attualmente supportati da Regione Lombardia potranno generare, secondo le stime, 10.000 nuovi occupati e un flusso di cassa di oltre 5,4 miliardi per lo sviluppo delle nuove imprese.

MAPPATURA DELLE AREE – In questo contesto, Regione Lombardia, su volontà dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha strutturato un piano per potenziare ulteriormente l’attrattività del territorio. In particolare mettendo a disposizione degli investitori, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni un nuovo strumento per incrociare domanda e offerta. Si tratta di ‘Opportunity Lombardy’, un processo di rilevazione sistematica di aree e immobili in grado di ospitare l’insediamento di nuove attività economiche. L’obiettivo è rafforzare la capacità della Regione di rispondere in modo sempre più efficace alle richieste insediative, crescenti e diversificate, che le imprese rivolgono a Regione Lombardia.

IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI – Comuni, Province o altre Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, fondazioni, soggetti privati o associazioni imprenditoriali possono presentare una candidatura per aree già idonee a ospitare insediamenti produttivi, oppure aree già edificate, progetti di rigenerazione urbana, aree inattive o dismesse che necessitano un rilancio. ‘Opportunity Lombardy’ consente di pubblicare sulla piattaforma www.investinlombardy.com l’avviso della disponibilità dell’area o dell’immobile, senza oneri economici per i soggetti proponenti e per i proprietari. E dà accesso a una serie di servizi supplementari come la possibilità di presentare la proposta in occasione di iniziative promozionali su scala nazionale e internazionale (conferenze, convegni, fiere, campagne di comunicazione) e la facilitazione dell’incontro con potenziali investitori.

La domanda di partecipazione può essere inviata a partire dalle 10 del 1° ottobre 2024 fino ore 10 del 1° ottobre 2025, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi di Regione. “Opportunity Lombardy – ha evidenziato l’assessore Guidesi – è un nuovo strumento attraverso cui Regione Lombardia tenta di migliorare nei numeri il primato di regione più attrattiva per gli investimenti esteri. Un’opportunità che mettiamo a disposizione affinché si possa favorire il ‘matching’ tra investitori e territorio. La sinergia pubblico-privato e il coordinamento tra regione e territori possono consentirci di essere maggiormente attrattivi attraverso lo snellimento delle tempistiche di ricerca delle aree, così da rispondere efficacemente alla domanda degli investitori. Un modo per dare concretezza alle possibilità di indotto e posti di lavoro. Il tutto agevolando la riqualificazione e riattivazione di aree inattive

© Riproduzione riservata