Le possibilità che potesse farcela erano molto flebili. Quel poco barlume di speranza, purtroppo, si è spento. Per il piccolo alunno di sei anni colto da malore lunedì alla scuola elementare Bianca Maria Visconti i medici hanno dichiarato il decesso. Sconvolti mamma e papà, genitori di un’altra bambina, che in quella stessa scuola frequenta la seconda, sconvolti e increduli la dirigente dell’istituto comprensivo Cremona4 Barbara Azzali e tutto il personale scolastico.

Il piccolo, che era in prima elementare, si era sentito male all’ora si pranzo di lunedì, mentre stava mangiando in mensa. Poi si era accasciato a terra senza mai riprendere conoscenza. Da lì l’apprensione degli insegnanti, la chiamata ai genitori, che vivono in zona, l’arrivo della polizia e dei mezzi del 118. Il piccolo non ha mai risposto ai tentativi di rianimazione, e a quel punto era stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nel prato dietro la scuola e subito ripartito con il piccolo paziente alla volta dell’ospedale Papa Giovanni 23° di Bergamo.

Per salvargli la vita è stato fatto tutto il possibile, ma l’estesa emorragia cerebrale non gli ha lasciato scampo. La notizia, oltre che alla dirigente e al personale scolastico, è arrivata anche ai genitori dei piccoli alunni, che lunedì, spaventati, erano accorsi a scuola appena si era sparsa la notizia che un piccolo alunno era stato male e che versava in condizioni gravissime. Oggi il triste epilogo.

