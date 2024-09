Grave Digger, Primal Fear e Coroner sono le prime tre band della settima edizione del Luppolo in Rock che si svolgerà alle Colonie Padane di Cremona venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. Le prime due si esibiranno sul palco del festival venerdì 18 luglio 2025, mentre l’appuntamento con i Coroner è fissato domenica 20 luglio 2025.

I Grave Digger sono un pilastro del power metal tedesco e nel 2025 saranno impegnati nel ‘45Th Anniversary Tour’ che toccherà anche Cremona. Una band storica della scena teutonica, guidata dall’inossidabile e carismatico cantante Chris Boltendahl, che dal vivo sa regalare ai fan esibizioni indimenticabili.

Per i Primal Fear si tratta invece di un doppio ritorno sul palco del Luppolo: la band tedesca si era già esibita alle Colonie Padane nella prima edizione del festival nel 2018, mentre il cantante Ralf Scheepers è stato special guest dei Gamma Ray nell’indimenticabile show del luglio scorso, andato sold out.

I Coroner sono i paladini di quel thrash metal particolarmente tecnico e articolato che si è aperto a influenze sia provenienti dall’heavy metal classico che dal progressive metal. La band svizzera è entrata nel cuore dei fan grazie ad album ormai storici come Punishment for Decadence e Mental Vortex.

Tre nomi di sicuro interesse quindi per un festival che sì è già messo in moto per l’edizione 2025 e che manterrà le caratteristiche degli scorsi anni con una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale.

Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 45 euro (più i diritti di prevendita); l‘abbonamento per i tre giorni del festival 119 euro (più i diritti di pre-vendita).

© Riproduzione riservata