Durante la prima giornata della fiera internazionale di Cremona Musica il violinista e violista Mauro Tortorelli ha annunciato l’introduzione di un nuovo strumento, il violino a 5 corde.

Questo strumento particolare, da non confondere con il violino elettrico o con il violoncello a 5 corde del periodo barocco, nasce grazie alla maestria artigianale della Liuteria Ionica, che lo ha interamente costruito a mano.

“Essendo sia violinista che violista – spiega Tortorelli – ho sempre sognato di poter unire le caratteristiche di entrambi gli strumenti. Aggiungendo la corda ‘do’ della viola al violino, siamo riusciti a ottenere la sonorità grave della viola in uno strumento delle dimensioni di un violino, merito alla Liuteria Iconica, che ha raccolto la sfida con entusiasmo e dedizione.”

Nonostante le prime difficoltà legate all’angolazione dell’arco e alla differente dimensione del manico, Tortorelli assicura che con un po’ di esercizio lo strumento diventa molto versatile. “Si può suonare tutto ciò che è stato scritto sia per violino che per viola – afferma l’artista – Inoltre, molti compositori stanno già creando nuove opere appositamente per il violino a 5 corde, tra cui il compositore napoletano Alessandro Corso, il cui contributo promette di arricchire il repertorio di questo strumento innovativo.”

