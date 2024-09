Verrà celebrato domenica pomeriggio (ore 14.30) nella sala del Regno dei Testimoni di Geova di Cremona (via degli Artigiani, 25) il funerale del piccolo Alessandro, il bambino di sei anni morto giovedì, dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato d’urgenza lunedì, in seguito ad un malore improvviso a scuola.

Il piccolo, che frequentava la prima elementare alla scuola Bianca Maria Visconti di Cremona, si era sentito male all’improvviso, poco dopo essere entrato in sala mensa con i suoi compagni di classe. All’inizio sembrava un normale attacco di vomito. Quando però una delle maestre lo aveva accompagnato al piano di sopra per pulirlo, il bambino era svenuto, accasciandosi a terra senza più riprendere conoscenza.

Già drammatiche le sue condizioni all’arrivo, tempestivo, dei soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, che lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Il suo quadro clinico è apparso da subito disperato, anche se tutti, dalla famiglia alle maestre, ai tanti amici e compagni di scuola, hanno sperato fino all’ultimo che si potesse risvegliare. I medici hanno fatto tutto il possibile nel tentativo di salvargli la vita, ma l’emorragia celebrale che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo.

Grande il dolore della famiglia, delle insegnanti, del personale della scuola, dei compagni di classe e delle tante persone che in questi riorni hanno seguito la vicenda con il fiato sospeso. I genitori hanno fatto sapere che la salma non verrà esposta. Per chi volesse partecipare alle esequie e non potesse essere presente fisicamente, sarà predisposta anche una diretta via zoom.

