Quattro giornate e quattro diversi luoghi per festeggiare i 20 anni di Fondazione Città di Cremona. In concomitanza con la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, simbolo di carità, Fondazione propone quest’anno un calendario particolarmente ricco per farsi conoscere e incontrare la città, riflettere sui bisogni assistenziali ai quali è chiamata a dare risposte, condividere momenti di svago.

Prima data venerdì 4 ottobre, alle ore 11, nella sede di Piazza Papa Giovanni XXIII con la consegna dei riconoscimenti (50mila euro il budget complessivo) ai progetti di impegno sociale presentati dalle associazioni entro il termine stabilito dal bando 2024. Introduzione della presidente Uliana Garoli per un breve excursus sulle attività portate avanti in questi primi vent’anni e a seguire si terrà la cerimonia di donazione di opere d’arte da parte di Claudia Noci, che andranno ad arricchire l’importante patrimonio artistico di cui la Fondazione è custode. Seguirà l’aperitivo a cura di Fratelli Tutti.

Sabato 5 ottobre alle ore 11 ci si sposta alla Residenza Torriani, immobile da poco ristrutturato in uno degli angoli più incantevoli di Cremona, dove la storica dell’arte Tiziana Cordani, conservatore delle collezioni artistiche della Fondazione, donerà alcune opere provenienti dalla collezione privata di famiglia e inaugurerà l’esposizione di lavori di due grandi del Novecento cremonese e non solo: il padre Sereno e Angelo Bertolini. A seguire, aperitivo a cura del Club delle Fornelle.

Domenica 6 ottobre tra le 15 e le 18 palazzo Fodri sarà al centro delle visite guidate di Target Turismo ( palazzo Fodri sarà al centro delle visite guidate di Target Turismo ( prenotazioni@targetturismo.com ; tel.3791165691), un palazzo che riserva sempre nuove sorprese grazie ai progressivi lavori di restauro che Fondazione intraprende da anni.

Conclusione in musica giovedì 10 ottobre alle 16,30 nel Giardino di casa Barbieri Raspagliesi, in via XI Febbraio 60: in collaborazione con Cremona Solidale che gestisce il Centro Diurno, si terrà il concerto del gruppo Sueῆo, per festeggiare a ritmi latini il compleanno delle due istituzioni protagoniste del welfare cremonese.

Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.

