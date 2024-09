L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) e l’Asst di Cremona organizzano una nuova edizione dei corsi di Primo Soccorso e Blsd (Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione) base e retraining che si svolgeranno sabato 12 ottobre 2024.

La formazione Bls-D ha lo scopo di trasmettere agli allievi un metodo per riconoscere e gestire il soccorso in caso di arresto cardiaco e per supportare le funzioni vitali (respiro e circolo) anche attraverso l’uso del Defibrillatore Semiautomatico (Dae) fino al momento dell’arrivo del Servizio Areu.

La mattinata formativa prevede: esercitazione pratica di Blsd, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del Dae (nell’adulto, cenni di rianimazione cardiopolmonare con Dae in età pediatrica), disostruzione delle vie aeree e valutazione pratica.

I corsi vengono realizzati secondo le attuali linee guida internazionali in tema di Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione precoce, con istruttori certificati Areu Aat 118 di Cremona.

DESTINATARI

Il corso base è rivolto ai cittadini (non sanitari) che possono trovarsi, per motivi personali o professionali, nella necessità di dover soccorrere una persona vittima di arresto cardio respiratorio.

Il corso Bls-D retraining si rivolge a coloro che hanno già effettuato la formazione di base e necessitano di un aggiornamento (fortemente raccomandato entro i 2 anni dal primo corso). La formazione Bls-D è obbligatoria per le società sportive.

DATE E ORARI

CORSO BLS-D BASE sabato 12 ottobre (Orario: 8.30 – 13.30). Costo: 60 euro

CORSO BLS-D RETRAINING sabato 12 ottobre 2024 (Orario: 8.30 – 11.30). Costo: 30 euro

ISCRIZIONI

Per partecipare è necessario inviare la propria adesione entro mercoledì 9 ottobre 2024 all’indirizzo segreteria.formazione@asst-cremona.it allegando: scheda di iscrizione; ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.

