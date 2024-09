L’Asst di Cremona partecipa alla Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra ogni anno il 29 settembre, attraverso una iniziativa social dal titolo “Ascolta il tuo cuore, fai prevenzione”. Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della cura delle malattie cardiovascolari che in Italia rappresentano una delle principali cause di morte (40%).

No al fumo, corretta alimentazione e attività fisica sono le tre regole da trasformare in buone abitudini sin dalla giovanissima età. Carlo Mario Lombardi (Direttore Cardiologia – Ospedale di Cremona) e Luigi Moschini (Direttore Cardiologia – Ospedale Oglio Po) ci spiegano perché.

OSPEDALE E TERRITORIO NELLA STESSA RETE. La prevenzione è un aspetto sia individuale che collettivo. «Se da un lato ognuno di noi è responsabile delle scelte di salute che compie, dall’altro è fondamentale adottare un approccio comunitario che coinvolga non solo i cardiologi, ma anche l’intera rete territoriale» – spiega Lombardi che aggiunge: «l’educazione scolastica, una corretta alimentazione in famiglia e la sensibilizzazione ai fattori di rischio giocano un ruolo cruciale. La prevenzione deve diventare uno scopo comune e un modo di agire in sinergia fra ospedale e territorio».

NO FUMO, SÌ CONTROLLO DEL PESO. I fattori di rischio per le malattie cardiovascolari si dividono in due categorie: non modificabili e modificabili aggiunge Lombardi, «Tra i primi rientrano la predisposizione genetica, l’età e il sesso, su cui non è possibile intervenire. I fattori modificabili, invece, sono quelli su cui si deve concentrare la prevenzione. Tra questi, il fumo, il controllo del peso corporeo e l’obesità, che oggi rappresenta una delle principali cause di malattie cardiovascolari. È inoltre essenziale mantenere livelli adeguati di colesterolo, poiché viene considerato uno dei principali nemici della salute del cuore».

RICONOSCERE I SINTOMI SALVA LA VITA. Ci sono alcuni sintomi che dovrebbero metterci in guardia per quanto riguarda la salute del nostro cuore. Moschini avverte che «tra i sintomi più comuni ci sono il dolore al petto e una sensazione di oppressione toracica, a cui può associarsi un dolore atipico che si irradia verso il collo o il braccio. Se il dolore è acuto, è fondamentale recarsi immediatamente al pronto soccorso».

«Un altro segnale preoccupante può essere l’affanno improvviso, così come la riduzione della capacità di affrontare sforzi, anche leggeri, indicando un calo della funzione contrattile del cuore. Anche il gonfiore alle caviglie può essere un segno da non sottovalutare, potenzialmente legato a un problema cardiovascolare».

DOLORE TORACICO, CHIAMARE SUBITO IL 112 «In presenza di uno di questi sintomi, anche in forma lieve, è bene rivolgersi immediatamente al medico di famiglia per un consulto. In caso di dolore toracico, ripeto, il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale per questo è importante chiamare subito il 112», conclude Moschini.

