MotoGp Indonesia, Martin vince e Bagnaia terzo

(Adnkronos) –

Jorge Martin trionfa oggi nella classe MotoGp del Gp di Indonesia. Il pilota spagnolo della Pramac consolida la leadership nel Motomondiale imponendosi sul tracciato di Mandalika. Martin precede il connazionale Pedro Acosta (Ktm), finito però sotto inchiesta per la pressione sospetta delle gomme. Terzo posto per Pecco Bagnaia: il campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, parte male ma recupera terreno nel corso della gara chiudendo a 5”595 dal vincitore. Ai piedi del podio Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che chiudono al quinto e sesto posto. Si ritira Marc Marquez per problemi tecnici. Delusione per Enea Bastianini, caduto a 7 giro dalla fine: addio terzo posto.

In attesa di eventuali provvedimenti che potrebbero modificare l’ordine d’arrivo della gara, Martin allunga in vetta alla classifica iridata salendo a 366 punti. Bagnaia insegue a quota 345, a -21 dal leader, quando mancano 5 Gp al termine della stagione.

“Non è soltanto una vittoria, è un successo particolare dopo la caduta di ieri: confesso di averci pensato praticamente in ogni curva. Acosta mi ha messo tanta pressione, ora possiamo pensare alla prossima gara”, dice Martin dopo il successo.

Bagnaia si accontenta del piazzamento in una giornata complessa. “E’ stata una gara difficile, al via ho perso terreno perché il grip non era ottimale. Non è la prima volta che succede, dobbiamo capire perché si verifica questa situazione. Dopo una partenza del genere diventa difficile recuperare, oggi ho dovuto lottare parecchio per superare Morbidelli e Baez”, dice l’iridato.