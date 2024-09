Cremona perde otto posti nell’indice di sportività stilato come ogni anno da Il Sole 24 Ore ed esce dalla top ten delle province italiane, piazzandosi in 11^ posizione.

Il risultato di quest’anno è stato fortemente influenzato dalla performance complessiva degli atleti cremonesi nei Giochi di Parigi 2024, in calo rispetto a Tokyo, dove, pur avendo contribuito con diversi partecipanti, si è vista superare da realtà come Brescia e Varese in Lombardia. Dal secondo posto per i risultati al femminile e sesto per quelli al maschile si è passati al 42° tra le donne e 13° tra gli uomini; migliora invece Cremona grazie ai risultati ottenuti ai Giochi Paralimpici passando dal 38° al 17° posto in classifica.

Nel dettaglio, Cremona ha perso terreno principalmente negli sport di squadra (dal 1° al 4° posto) e nella sezione “Sport e società”, tiene sostanzialmente nella qualità degli impianti sportivi mantenendosi al 25° posto, guadagnando una posizione, e migliora negli sport individuali, dal 36° al 25°.

I migliori risultati si registrano nello sport al femminile dove Cremona risulta essere seconda in Italia e nel punteggio raccolto con le realtà sportive del territorio dove si piazza terza. Entra nella top ten anche per il volley (4^), il basket (6^) e il numero di società dilettantistiche (5^); scende dal 5° al 9° posto nella categoria sport e bambini e resta stabile la posizione per “media per lo sport”.

I risultati meno esaltanti si anno tra gli indicatori che riguardano le strutture sportive e le attrattività per eventi sportivi dove un anno fa eravamo in 21^ posizione, mentre nel 2024 siamo scesi alla 51^. Cala anche il numero di atleti tesserati e il tasso di praticabilità sportiva

In testa alla classifica che tiene conto dei 35 parametri raccolti da Pts per Il Sole 24 Ore si piazza Bergamo che scalza Trento, seconda, mentre al terzo posto sale Genova.

