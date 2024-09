E’ arrivata a Cremona l’iniziativa “Andiamo sul Sicuro, la sicurezza stradale per le nuove generazioni”: due giornate, oggi e domani, del tour rivolto ai più giovani e organizzato da Autovia Padana e dalla polizia stradale con il patrocinio del Comune di Cremona.

Oggi la prima parte dell’evento si è svolta al cinema Filo con la proiezione del film “Young Europe” alla quale hanno assistito gli studenti delle scuole superiori. Presenti, oltre ai vertici di Autovia Padana, tra cui il dirigente Fabio Clementi, anche il comandante della stradale di Cremona Ettore Guidone, la collega di Brescia, ex comandante di Cremona, Federica Deledda, il comandante della polizia locale di Cremona Luca Iubini, e Roberto Arditi, direttore sicurezza stradale di Sina SpA – Gruppo Astm.

“Young Europe”, il film di Matteo Vicino (presente oggi all’incontro) realizzato nell’ambito del progetto europeo Icaro e nato da un’iniziativa europea coordinata dalla polizia stradale con la collaborazione di Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, e dell’Università La Sapienza, è una storia commovente e forte e dal linguaggio immediato di cinque giovani europei accomunati da un tragico incidente automobilistico che ha avuto luogo in ciascuno dei loro paesi e che ha segnato per sempre le loro vite. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende vuol far riflettere i giovani e gli adulti al fine di promuovere una guida più sicura.

Dopo la proiezione del film, spazio al dibattito, con gli interventi dei vertici di Autovia Padana e dei comandanti Guidone, Deledda e Iubini. Il comandante Deledda, in particolare, ha citato il caso del grave incidente accaduto ieri in autostrada che ha coinvolto cinque giovanissimi cremonesi. La loro auto si è schiantata contro il guard rail nel tratto tra Manerbio e Pontevico. Un 19enne è in gravissime condizioni. “Nessuno aveva la cintura”, ha detto il comandante, che ha parlato di “danni devastanti” e di ferite gravi dovute allo scoppio dell’airbag senza cintura.

La seconda parte dell’evento è invece in programma per domani dalle 8,30 fino alle 13.30 in piazza Stradivari, dove i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado si alterneranno nelle postazioni di informazione sulla sicurezza stradale. Postazioni che sono sviluppate con giochi a tema per far comprendere ai ragazzi più giovani l’importanza dell’educazione e del rispetto mentre si guida un veicolo. Sarà presente anche il pullman azzurro della polizia stradale.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata