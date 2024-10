E’ stata prorogata fino al 31 marzo 2025 la concessione del bocciodromo alla Bocciofila di Castelvetro, la cooperativa che ormai dall’estate 2023 detiene la gestione della struttura, dopo il naufragio dei progetti che il Comune aveva intrapreso per fare di questo impianto un sito di importanza federale per lo sport delle bocce. Ultimo, quello con il Consorzio Bocce che aveva inizialmente stipulato una convenzione per la gestione e la ristrutturazione dell’impianto fino al 2039.

Dunque si va avanti con le gestioni temporanee e in questo senso la Bocciofila piacentina garantisce la continuità di un servizio che ha soprattutto una forte valenza aggregativa. Una prima convenzione a carattere sperimentale era stata siglata per tre mesi da luglio a settembre 2023, con un canone simbolico di 40 euro al mese. A carico degli appassionati di bocce, manutenzione dei campi da gioco, pulizia degli spazi dell’area sportiva, sgombero e pulizia dei locali accessori, gestione degli spogliatoi, accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, custodia della struttura durante gli orari di utilizzo. Nessuna spesa per le manutenzioni né per le utenze, tutte a carico del Comune.

Gli stessi criteri sono stati confermati anche nella convenzione successiva, della durata di un anno e in scadenza a settembre 2024. Di questi giorni, la proroga appunto fino alla fine di marzo dell’anno prossimo.

Assegnata invece fino ad aprile 2030 la gestione del bar ristoro, ribattezzato “Wild Urban Theatre” e inaugurato alla fine di luglio di quest’anno.

