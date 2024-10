Cancro seno, opere d’arte per campagna ‘Prevenzione nostro capolavoro’

(Adnkronos) – Le note del notturno di Chopin e un montaggio attento e sapiente per valorizzare alcuni dei maggiori capolavori artistici e architettonici italiani, mentre un fascio luminoso rosa accompagna e avvolge il passaggio da un monumento all’altro. Tra i capolavori esaltati, la statua di Paolina Borghese costituisce il centro di una narrazione che mette in luce la capacità dell’arte di colpire l’immaginazione e, allo stesso tempo, di sensibilizzare, emozionare. E’ il video realizzato da frame by frame, media company leader nella post-produzione e effetti visivi per il cinema, televisione, advertising, corporate, arte e realtà immersiva, per la campagna di sensibilizzazione ‘La prevenzione è il nostro capolavoro’ di Komen Italia, in collaborazione con il ministero della Cultura, promossa in occasione del Mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno. Il racconto di frame by frame e Komen Italia ha ottenuto il riconoscimento della Fondazione Pubblicità progresso.

Il video, presentato ieri nella sede del Mic, ha come protagonista la statua capolavoro di Antonio Canova esposta presso Galleria Borghese a Roma – scelta quale simbolo della campagna di Komen Italia, che da anni sensibilizza al tema della prevenzione attraverso l’arte e la bellezza italiane – e raccoglie le immagini dei maggiori monumenti, musei e palazzi italiani che, nel corso della campagna 2023, si sono illuminati di rosa per invitare a tenere alta l’attenzione sui tumori del seno, spiega una nota.

“La collaborazione con Komen Italia – dichiara Lorenzo Foschi, founder di frame by frame – nasce dalla volontà di dare il nostro contributo artistico ad una campagna che mira ad informare e sensibilizzare intorno a un tema importante legato alla salute femminile. Insieme abbiamo voluto raccontare il legame tra la capacità delle opere d’arte di colpire l’immaginazione e l’anima e la capacità di Komen Italia di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione che, come recita il claim della campagna, è il suo capolavoro. Siamo sicuri che questa campagna potrà, proprio attraverso la celebrazione del patrimonio artistico, illuminare molti sul fondamentale apporto della prevenzione alla salute collettiva”. Per l’occasione, anche la sede di frame by frame di via Cola di Rienzo a Roma si colorerà di rosa per rafforzare il messaggio della campagna.