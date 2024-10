I Carabinieri di Lodi hanno sgominato una banda dedita ai furti di trattori, commessi tra Cremona, Milano, Bergamo, Monza Brianza, e Brescia. L’operazione, denominata Tractors 2023, ha portato all’arresto di tre persone e al recupero di gran parte della refurtiva, mentre continuano le ricerche di un quarto presunto membro dell’organizzazione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la banda avrebbe messo a segno tantissimi raid in altrettante aziende agricole: tra febbraio 2023 e febbraio 2024, il gruppo avrebbe compiuto almeno 37 furti sottraendo 27 mezzi agricoli per un valore complessivo superiore al milione di euro. 17 dei mezzi rubati sono stati recuperati, per un valore stimato di circa 470.000 euro, oltre ad altri veicoli e attrezzature edili.

Un gruppo ben organizzato, che aveva messo in piedi un modus operandi piuttosto efficace, fatto di attenti sopralluoghi per individuare possibili obiettivi, nonché valutazione dei sistemi di sicurezza presenti. Se non vi erano telecamere o sistemi di vigilanza, i mezzi venivano rubati e nascosti in casolari abbandonati, da cui venivano recuperati in un secondo momento, per trasportarli poi all’estero utilizzando autoarticolati.

Tre dei sospettati sono stati rintracciati e arrestati nei comuni di Milano, Vimodrone e Carugate, e successivamente condotti rispettivamente nelle carceri di Lodi e Milano San Vittore. Le autorità stanno ancora cercando di rintracciare il quarto membro del gruppo, attualmente fuori dal territorio nazionale.

Parallelamente, altre cinque persone sono indagate in stato di libertà per reati di furto, ricettazione e favoreggiamento. Le indagini hanno anche rivelato che un componente della banda era stato già arrestato a dicembre 2023 a Cernusco sul Naviglio mentre cercava di spostare una pala meccanica rubata a Peschiera Borromeo.

“Desidero esprimere il mio plauso e un ringraziamento ai Carabinieri di Lodi e agli inquirenti per l’importante operazione conclusa con successo” ha commentato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. “Questo risultato conferma quanto fosse fondamentale intervenire con decisione per contrastare il fenomeno dei furti di macchinari agricoli, un tema che avevo già portato, con incontri tematici, all’attenzione delle prefetture e delle forze dell’ordine fin dallo scorso anno”.

Si stima che il traffico di trattori rubati in Italia superi i 300 milioni di euro annui, con la Lombardia tra le aree maggiormente colpite, specialmente per quanto riguarda i mezzi di media e alta potenza. In particolare, i modelli più moderni e avanzati, dotati di tecnologie per l’agricoltura di precisione, risultano i principali bersagli.

“I furti di trattori e attrezzature – conclude Beduschi – non rappresentano solo un danno economico per le nostre aziende agricole, ma compromettono anche la serenità e il lavoro quotidiano di tanti imprenditori. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine si è dimostrata ancora una volta essenziale per tutelare il nostro territorio e garantire la sicurezza delle attività agricole”.

