“Le recenti elezioni provinciali e le pesantissime dichiarazioni successive degli esponenti del centrodestra hanno evidenziato ancora una volta la totale inaffidabilità del centro destra locale” ad attaccare, in merito a quanto accaduto attorno alle consultazioni elettorali per l’elezione del presidente della Provincia di Cremona e del consiglio provinciale, sono Roberto Galletti, segretario cittadino del Pd, e Roberto Poli, capogruppo del Pd in Consiglio comunale.

“Dilaniato come sempre da lotte intestine tra partiti e all’interno dei partiti stessi, si mostra del tutto incapace di essere un riferimento per il suo elettorato” continuano i due esponenti dem. “Ma non solo per il suo elettorato , posto che un esponente autorevole ha messo in dubbio la rappresentatività dei consiglieri comunali di Cremona di Fdi”.

“Al di là della considerazione che la rappresentatività è legata al voto dei cittadini, è del tutto evidente di quanto il centrodestra sia allo sbando totale” concludono Poli e Galletti. “E se nella scorsa consigliatura abbiamo assistito a un viavai continuo tra i gruppi di centrodestra, abbiamo la sensazione che lo scenario attuale sia addirittura più frastagliato, considerato che colui che doveva essere il demiurgo del centrodestra, il candidato sindaco Portesani, non è stato sostenuto dal suo schieramento nelle elezioni provinciali ed è rimasto anche in questa occasione al palo”.

