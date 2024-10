Israele contro l’Onu: “Segretario Guterres persona non grata”

(Adnkronos) –

Il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, ha deciso di dichiarare il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, persona non grata nello Stato ebraico, vietandogli l’ingresso nel Paese. Lo riferisce Ynet.

“Chi non è in grado di condannare inequivocabilmente l’attacco criminale dell’Iran contro Israele non è degno di mettere piede sul suolo israeliano. Questo è un segretario generale che odia Israele, che dà sostegno a terroristi, stupratori e assassini. Guterres sarà ricordato come una macchia nella storia delle Nazioni Unite”, ha dichiarato Katz, a poche ore dalla riunione del Consiglio di Sicurezza convocato nella mattinata americana per discutere dell’attacco iraniano a Israele.

Il provvedimento di Israele arriva dopo mesi di tensioni e accuse nei confronti di Guterres, criticato dal governo di Benjamin Netanyahu per la posizione in relazione alla crisi di Gaza e alle operazioni condotte da Israele dopo l’attacco effettuato da Hamas il 7 ottobre 2023.

L’Onu ha assunto una posizione critica anche verso le operazioni in Libano. Sono di ieri le parole della coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Jeanine Hennis-Plasschaert; “Si è materializzato ciò che temevamo. Con attacchi in tutto il Libano, anche nel cuore di Beirut, e incursioni oltre la Linea Blu, la violenza sta raggiungendo livelli pericolosi. Ogni razzo e ogni missile lanciato, ogni bomba sganciata, ogni incursione di terra allontanano ulteriormente le parti – ha affermato – dalla visione definita nella risoluzione 1701 del 2006 del Consiglio di Sicurezza e dalle condizioni necessarie per il ritorno in sicurezza dei civili su entrambi i lati della Linea Blu”, la linea di demarcazione del confine tra Israele e Libano.