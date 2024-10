La mattina del 2 ottobre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione di una pena da scontare in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Corte d’Appello di Brescia, un uomo di 42 anni, pregiudicato.

L’uomo destinatario del provvedimento dovrà scontare una condanna a un anno, cinque mesi e 17 giorni di reclusione intervenuta presso il Tribunale di Cremona nel giugno 2010 e presso la Corte d’Appello di Brescia nel 2015, divenuta definitiva ed esecutiva, per spaccio di stupefacenti avvenuto nel gennaio del 2010.

A metà gennaio del 2010 l’uomo era stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona perché sorpreso a spacciare sostanza stupefacente. Era stato portato in caserma ed era stato arrestato e posto in custodia cautelare in carcere.

Nell’ottobre dello stesso anno il 42enne era stato condannato dal Tribunale di Cremona per i fatti commessi e accertati, poi era intervenuta una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’Ufficio Esecuzioni Penali di Brescia ha emesso l’ordine di carcerazione per la pena da scontare, trasmettendo il provvedimento ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona che lo hanno rintracciato e lo hanno arrestato, sottoponendolo alla misura della detenzione domiciliare.

