Una nuova squadra, lo stesso obiettivo: puntare verso una città sempre più a misura di studente. È stato eletto giovedì pomeriggio, nella sede dell’Informagiovani di Cremona in via Palestro, il nuovo direttivo della Consulta Interuniversitaria.

Cinque i componenti, scelti tra un gruppo ristretto, appartenenti ai diversi atenei cittadini. Nello specifico, Emanuele Ascolese (studente all’Università Cattolica del Sacro Cuore) è stato nominato presidente, Sabrina Bertini (Università di Brescia) vicepresidente, Pio Francesco Calogero (Politecnico) Segretario, Laura Quistini (Università di Pavia) tesoriere; scelta invece come responsabile alla comunicazione Gaia Accigliaro del Conservatorio.

Presente anche il primo cittadino di Cremona Andrea Virgilio, che ha voluto salutare il nuovo direttivo con alcune parole di benvenuto.

“Per la Consulta Interuniversitaria oggi è un momento di rinnovo e di passaggio importante perché, oltre ai componenti del direttivo, sono state tracciate le prime linee di indirizzo, gettando così le basi per i primi progetti che interesseranno il prossimo anno” dichiara al termine dell’incontro il sindaco Andrea Virgilio, che aggiunge: “Mi piace ricordare il motivo per cui è iniziato il percorso e il lavoro di questo gruppo di giovani: offrire, anche agli studenti stranieri o fuori sede che hanno scelto la nostra città per studiare, esperienze concrete di partecipazione, confronto e integrazione. Noi amministratori dobbiamo prendere ispirazione dal loro impegno, dal loro essere parte attiva e propositiva per la nostra comunità e dal loro entusiasmo propulsivo capace non solo di generare scambi costruttivi ma anche di indirizzare l’azione politica aiutandoci ad intercettare reali bisogni. Auguro a tutti loro di continuare a promuovere altri momenti di condivisione e di partecipazione come quelli che hanno realizzato in questi anni: è anche grazie a loro che possiamo guardare a un futuro migliore per la nostra città”.

La Consulta ha l’obiettivo di promuovere e rafforzare il confronto tra studenti, istituzioni locali e universitarie, favorendo iniziative volte al coinvolgimento giovanile e alla socializzazione. Svolge inoltre un ruolo di collegamento tra il Comune di Cremona e il mondo universitario, promuovendo progetti, eventi e momenti di confronto riguardanti la vita studentesca e giovanile, garantendo voce agli studenti di Cremona e contribuendo attivamente allo sviluppo della città e del suo tessuto universitario.

Nel corso dello scorso anno accademico, la Consulta ha collaborato alla progettazione, alla costruzione e alla promozione di numerose iniziative tra le quali, ad esempio, la realizzazione del podcast Universicast, dedicato alla vita universitaria a Cremona; l’apertura dell’aula studio Informagiovani; la promozione di percorsi laboratoriali sulla gestione dell’ansia, di sostegno psicologico, sull’autostima e sul metodo di studio; la partecipazione ad iniziative di orientamento quali il Salone dello Studente in Tour e a momenti di dialogo e riflessione sulle sfide del mondo del lavoro nel futuro, l’organizzazione di momenti sportivi e di socialità.

“Questo anno di lavoro con i ragazzi – dichiara a sua volta Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Sviluppo Lavoro del Comune – ci ha permesso di conoscerli e di stringere con loro un’alleanza importante. Ascoltarli è la chiave giusta per dialogare e il dialogo è la strada che ci ha permesso di costruire insieme un percorso davvero interessante che ci auguriamo possa proseguire con questo nuovo gruppo”.

Infatti, numerose nuove iniziative vedranno la Consulta protagonista nei prossimi mesi anche grazie all’avvio del progetto Giovani ON un’esperienza per crescere, approvato nei giorni scorsi da Regione Lombardia nell’ambito del bando La Lombardia è dei Giovani 2024 con il Comune di Cremona capofila attraverso l’Informagiovani. Il progetto prevede, tra l’altro, l’organizzazione di eventi e iniziative finalizzate a promuovere e a far conoscere il lavoro delle Consulte studentesche del territorio e a favorire l’ingaggio e il coinvolgimento dei giovani, allargando e potenziando le opportunità di partecipazione.

